Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина

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Премьер России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Об этом заявили в пресс-службе правительства.
Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Как отмечается, федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых президентом.

О результатах работы необходимо доложить в правительство.

Один из блоков поручений касается выплат и мер социальной поддержки. Так, Мишустин распорядился проверить доступность услуги по подаче заявления о назначении выплат через центры государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, Минтруд и ПФР должны к 11 января отчитаться об осуществлении президентских выплат в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до семи лет включительно.

17 декабря Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.

Позднее Мишустин подписал соответствующие документы

Как отмечали в ПФР, семьи с детьми смогут автоматически получить эти выплаты, если уже получали пособия на детей ранее в 2020 году.

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