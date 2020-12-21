Мишустин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции Путина
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«Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Как отмечается, федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых президентом.
О результатах работы необходимо доложить в правительство.
Один из блоков поручений касается выплат и мер социальной поддержки. Так, Мишустин распорядился проверить доступность услуги по подаче заявления о назначении выплат через центры государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, Минтруд и ПФР должны к 11 января отчитаться об осуществлении президентских выплат в размере 5 тыс. рублей семьям с детьми до семи лет включительно.
17 декабря Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно выплатят по 5 тыс. рублей за каждого ребёнка к Новому году.
Позднее Мишустин подписал соответствующие документы.
Как отмечали в ПФР, семьи с детьми смогут автоматически получить эти выплаты, если уже получали пособия на детей ранее в 2020 году.