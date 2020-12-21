Воробьёв исключил переход школ Подмосковья на постоянную удалёнку

Предпосылок для введения постоянного дистанционного формата обучения в Московской области нет, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Без экстренной необходимости мы бы не хотели лишний раз уходить в онлайн и лишать ребят возможности ходить в школу. И пока для этого предпосылок нет», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Он напомнил о словах президента России Владимира Путина, отметившего, что живого общения педагога и учащегося ничто не заменит.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова в интервью телеканалу «360» рассказала о ситуации с дистанционным обучением в школах региона.

По её словам, в настоящее время в Московской области закрыто только 500 классов из 35 тыс. Остальные продолжают работать в штатном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.