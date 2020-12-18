Власти Подмосковья оценили ситуацию с дистанционным обучением в школах

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова в интервью телеканалу «360» рассказала о ситуации с дистанционным обучением в школах региона.

«Мы максимально стараемся работать в очном формате. Никогда дистанционный формат не заменит очное обучение», — подчеркнула Забралова.

По её словам, в настоящее время в Московской области закрыто только 500 классов из 35 тыс. Остальные продолжают работать в штатном режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Первый зампред регионального правительства также заверила, что дистанционное образование никогда не заменит очного, однако даёт новые возможности для обучения.

«Бояться этого не нужно, это лучший помощник на сегодняшний день, потому что дети все равно в интернете, в соцсетях. Это очень интересно, когда урок уже на более современном уровне», — пояснила Забралова.

Ранее сайт «Невские новости» передавал, что в 80% школ Петербурга все классы продолжают обучение в очном режиме.