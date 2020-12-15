В Петербурге рассказали о работе образовательных учреждений города

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В Петербурге с дистанционного обучения вернулись 149 школьных классов. Количество классов, которые отправились на карантин, снизилось.
В Петербурге рассказали о работе образовательных учреждений города
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Невские новости».

По сравнению с данными конца прошлой недели выздоровели 38 учеников и 19 педагогов, заявили в комитете по образованию.

«На сегодня, 15 декабря, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучение с использованием дистанционных технологий переведены 10 513 петербургских школьников (2% от общего количества обучающихся). В 80% школ города все классы продолжают обучение в очном режиме», — уточняется в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что дошкольные образовательные учреждения работают в обычном режиме. В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыто 27 групп в 21 детском саду.

Ранее, как передавал сайт progorod43, в Кирове школу №51 перевели на дистанционное обучение.

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