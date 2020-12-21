Россияне назвали желаемый размер пенсии

Большинство опрошенных россиян хотели бы получать пенсию в размере 30—45 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Так, пенсию не ниже 45 тыс. рублей хотели бы получать 46,6% респондентов, ещё 29,1% — 30 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Больше 45 тыс. рублей в старости хотели бы получать 22,1% опрошенных, 1% участников исследования отметили, что им хватит пенсии в пределах 25 тыс. рублей.

Исследование проводилось в ноябре, в нём приняли участие 1,5 тыс. человек по всей стране.

Опубликованные в августе результаты опроса НПФ Сбербанка показали, что россияне при выходе на пенсию хотели бы в среднем получать 59 тыс. рублей в месяц.