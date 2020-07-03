Назван желаемый семейный доход россиян

Опрос показал, что в среднем семья россиян из трёх человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы иметь месячный доход в размере 85,7 тыс. руб.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведённое холдингом «Romir». Отмечается, что 22% респондентов назвали желаемым доход от 60 до 90 тыс. руб., 21% — от 90 до 120 тыс. руб. Наиболее высокие запросы выявлены у жителей Северо-Западного, Уральского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Ранее аналитики «Яндекс.Путешествий» провели опрос, по результатам которого выяснили предпочтения российских граждан при выборе летнего отдыха в 2020 году.