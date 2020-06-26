Опрос показал предпочтения россиян в выборе летнего отдыха

Аналитики «Яндекс.Путешествий» провели опрос, по результатам которого выяснили предпочтения российских граждан при выборе летнего отдыха в 2020 году.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, 55% российских туристов отдадут предпочтение пляжному отдыху.

Поездку на природу выберет 31% туристов, а 14% планируют наслаждаться культурно-историческим отдыхом.

Отмечается, что 44% из тех, кто собирается отправиться в отпуск этим летом, планируют поездку сроком на две недели.

Ещё 32% говорят о недельном отпуске, 14% — о трёхнедельном или более длинном. На несколько дней отпуска рассчитывают 10% респондентов.

При этом 42% участников опроса предпочтут проживание в отеле или санатории, 31% — в частном доме, 15% — в съёмной квартире, 12% — в палатке.

Всего в опросе приняли участие около 5 тыс. человек.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.