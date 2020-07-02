В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России

Короткая ссылка
Темпы роста безработицы в России замедляются, сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время глобального саммита МОТ «COVID-19 и сфера труда».
В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России
  • РИА Новости

«В марте уровень безработицы в Российской Федерации составлял 4,7%, в мае этот показатель вырос до 6,1%, и уже сегодня темпы роста безработицы замедляются», — приводит его слова РИА Новости.

Как объяснил министр, чтобы добиться невысокого роста безработицы, был принят ряд мер, например, выданы субсидии на зарплату работникам предприятий пострадавших отраслей. Это позволило сохранить коллективы, подчеркнул он.

Также был организован пакет мер кредитной поддержки, рассказал Котяков.

Как стало известно 2 июля, правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест.

Средства направят регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить