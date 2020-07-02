В Минтруде заявили о замедлении темпов роста безработицы в России

Темпы роста безработицы в России замедляются, сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время глобального саммита МОТ «COVID-19 и сфера труда».

«В марте уровень безработицы в Российской Федерации составлял 4,7%, в мае этот показатель вырос до 6,1%, и уже сегодня темпы роста безработицы замедляются», — приводит его слова РИА Новости.

Как объяснил министр, чтобы добиться невысокого роста безработицы, был принят ряд мер, например, выданы субсидии на зарплату работникам предприятий пострадавших отраслей. Это позволило сохранить коллективы, подчеркнул он.

Также был организован пакет мер кредитной поддержки, рассказал Котяков.

Как стало известно 2 июля, правительство выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест.

Средства направят регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников.