Онищенко оценил влияние новогодних каникул на ситуацию с COVID-19

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Новогодние каникулы, которые большинство россиян проведут дома в этом году, помогут сдержать эпидемический процесс. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Онищенко оценил влияние новогодних каникул на ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Как отметил депутат, в 2020 году не предполагается массовых гуляний, в связи с чем новогодние каникулы сдержат заболеваемость коронавирусом.

«Вот я вспоминаю прошлый Новый год, весь Охотный ряд, начиная от Большого театра и до Пушкина (памятника. — RT) по Тверской, был закрытый, там одновременно находилась по меньшей мере сотня тысяч людей, это точно», — цитирует РИА Новости Онищенко.

Он напомнил, что там работали аттракционы и разного рода развлечения.

«Это было нормально, хорошо. А в этом году все будут больше по домам, пообщаются друг с другом, это укрепит во многом наши семьи и сдержит эпидемический процесс», — заявил он.

Накануне Онищенко отметил, что ситуация с COVID-19 в России является управляемой и идёт в рамках эпидемиологических закономерностей. 

15 декабря «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге праздничная новогодняя ёлка для детей пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии.

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