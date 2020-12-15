В Петербурге новогодняя ёлка для детей пройдёт в онлайн-формате
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Отмечается, что ледовое шоу «Снежная королева» покажут онлайн.
Ученикам 1—4-х классов традиционно раздадут новогодние подарки. Уже известно, что это будут книжки-раскраски по мотивам именно этого представления.
На обратной стороне книжки напечатали специальный QR-код, который позволит посмотреть новогоднее представление в любое время с помощью гаджетов.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что большинство праздничных мероприятий пройдут в городе в режиме онлайн.
Ранее в связи с пандемией коронавируса Министерство образования Ставропольского края также скорректировало формат новогодних утренников в детских садах и школах региона.