В Петербурге новогодняя ёлка для детей пройдёт в онлайн-формате

В этом году праздничная новогодняя ёлка для детей пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что ледовое шоу «Снежная королева» покажут онлайн.

Ученикам 1—4-х классов традиционно раздадут новогодние подарки. Уже известно, что это будут книжки-раскраски по мотивам именно этого представления.

На обратной стороне книжки напечатали специальный QR-код, который позволит посмотреть новогоднее представление в любое время с помощью гаджетов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что большинство праздничных мероприятий пройдут в городе в режиме онлайн.

Ранее в связи с пандемией коронавируса Министерство образования Ставропольского края также скорректировало формат новогодних утренников в детских садах и школах региона.