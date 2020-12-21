Роспотребнадзор рассказал об ограничениях после вакцинации от COVID-19
«После вакцинации от новой коронавирусной инфекции следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что «до прививки от коронавируса не рекомендовала бы алкоголь».
8 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря.