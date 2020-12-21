Роспотребнадзор рассказал об ограничениях после вакцинации от COVID-19

После прививки от коронавируса следует избегать различных стрессов для организма, в том числе переохлаждения или перегрева и употребления продуктов, которые могу вызвать аллергию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«После вакцинации от новой коронавирусной инфекции следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что «до прививки от коронавируса не рекомендовала бы алкоголь».

8 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» во все регионы России начнутся после 10 декабря.