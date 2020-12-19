Песков объяснил неоднозначное отношение на Западе к российской вакцине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» объяснил конкуренцией неоднозначное отношение на Западе к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.

«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится... Всё очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.

По словам Пескова, выпуск первой в мире российской вакцины «Спутник V», ставший возможным благодаря ранним наработкам института Гамалеи, представлял для крупнейших западных производителей «угрозу с точки зрения конкуренции».

В октябре генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал противоречащими друг другу обвинения западных стран в отношении «Спутника V».

Дмитриев также пояснял, что регистрация вакцины «Спутник V» была осуществлена по ускоренной процедуре благодаря положительным результатам первой и второй фаз клинических исследований и тому, что платформа на основе аденовирусных векторов человека подтверждена в качестве самой безопасной платформы в мире в ходе десятилетий исследований.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Newinform прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от COVID-19.