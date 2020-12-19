Кабмин выделит 750 млн рублей на замену старых лифтов в домах

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Правительство России выделит 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоквартирных домах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
Кабмин выделит 750 млн рублей на замену старых лифтов в домах
  • © РИА Новости

«На модернизацию лифтового оборудования в многоквартирных домах до конца 2020 года будет направлено 750 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря финансированию в российских регионах будут заменены не менее 1010 лифтов, отработавших свой срок службы.

В правительстве уточнили, что деньги направят в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, после чего они будут распределены по регионам.

Также правительство выделит более 7,6 млрд рублей на строительство детского реабилитационного центра мирового уровня в Новосибирской области.

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