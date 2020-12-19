В Новосибирской области построят детский реабилитационный центр

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Российское правительство выделит более 7,6 млрд рублей на строительство детского реабилитационного центра мирового уровня в Новосибирской области. Его строительство планируется к 2024 году. 
В Новосибирской области построят детский реабилитационный центр
  • © РИА Новости

Как информирует пресс-служба кабмина, соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«К 2024 году в Новосибирской области появится детский реабилитационный центр мирового уровня. На его строительство и оснащение будет направлено более 7,6 млрд рублей», — заявили в кабмине.

Отмечается, что стационар будет рассчитан на 300 пациентов, в нём дети смогут находиться вместе с родителями.

Ранее правительство решило выделить средства на строительство Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства.

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