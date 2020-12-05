Кабмин одобрил выделение средств на строительство НИИ пульмонологии

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Российское правительство приняло решение выделить средства на строительство Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства.
Кабмин одобрил выделение средств на строительство НИИ пульмонологии
  • © Пресс-служба Мосгорздрава РФ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров. 

Отмечается, что ФМБА будут выделены из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования на строительство и техническое оснащение НИИ пульмонологии.  

В кабмине добавили, что принятие проекта распоряжения позволит осуществить расчёты по госконтрактам на оснащение НИИ оборудованием и мебелью, выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году.

В правительстве заявили, что это повысит качество и доступность медицинской помощи больным с заболеваниями органов дыхания.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка авансирования поликлиник и больниц до конца 2020 года.

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