Кабмин одобрил выделение средств на строительство НИИ пульмонологии

Российское правительство приняло решение выделить средства на строительство Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства.

Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Отмечается, что ФМБА будут выделены из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования на строительство и техническое оснащение НИИ пульмонологии.

В кабмине добавили, что принятие проекта распоряжения позволит осуществить расчёты по госконтрактам на оснащение НИИ оборудованием и мебелью, выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году.

В правительстве заявили, что это повысит качество и доступность медицинской помощи больным с заболеваниями органов дыхания.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка авансирования поликлиник и больниц до конца 2020 года.