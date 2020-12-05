В России продлили особый порядок авансирования поликлиник и больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка авансирования поликлиник и больниц до конца 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

«Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, продолжат получать авансовые платежи в максимальном размере и тратить их на текущие нужды», — заявили в правительстве.

По данным кабмина, для недопущения задолженности и сохранения зарплаты медработникам был изменён порядок авансирования медорганизаций. С начала мая 2020 года они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объёма оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды.

Отмечается, что такой порядок будет продлён до конца 2020 года.

Ранее Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о пособиях и льготах.