Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о пособиях и льготах

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах. Уведомления будут отправляться уже в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

«Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах. Порядок такого информирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — заявили в кабмине.

Отмечается, что информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Также там будут появляться сведения о способах получения льгот и перечне необходимых документов.

В кабмине уточнили, что для того, чтобы эта услуга заработала, необходимо дать согласие на получение уведомлений.

Также с 1 июля 2021 года узнать о персональных льготах можно будет круглосуточно по единому телефонному номеру либо с помощью чат-бота на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что правительство изменило правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения.