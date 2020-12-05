Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о пособиях и льготах
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.
«Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах. Порядок такого информирования утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — заявили в кабмине.
Отмечается, что информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Также там будут появляться сведения о способах получения льгот и перечне необходимых документов.
В кабмине уточнили, что для того, чтобы эта услуга заработала, необходимо дать согласие на получение уведомлений.
Также с 1 июля 2021 года узнать о персональных льготах можно будет круглосуточно по единому телефонному номеру либо с помощью чат-бота на портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что правительство изменило правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения.