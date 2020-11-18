Кабмин изменил правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения

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Правительство внесло изменения в правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин изменил правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения
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«Работодатели будут в большем объёме, чем раньше, поощрять работников, предлагающих полезные для бизнеса инновационные разработки и решения», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что постановление об этом подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Согласно новым правилам (прежние были приняты в 2014 году, но отменены в рамках «регуляторной гильотины») «за использование работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере трёх средних зарплат (ранее — в размере одной зарплаты) за последние 12 календарных месяцев, когда разработка использовалась».

В кабмине пояснили, что это решение «принято в рамках реализации дорожной карты трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, которую правительство утвердило в августе 2020 года».

«Оно призвано стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности. Полномочия правительства по определению ставок, порядка и сроков выплаты вознаграждения за полезные разработки закреплены в Гражданском кодексе. Правила действуют в ситуациях, когда между работодателем и работником не заключён соответствующий договор», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Мишустин подписал распоряжение о выделении пяти регионам на новые места в школах 732,3 млн рублей.

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