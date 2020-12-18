В Москве произошёл пожар в здании на Ленинградском проспекте

В административном здании на Ленинградском проспекте в Москве произошло возгорание.

Об этом сообщает МЧС Москвы.

«Пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в семиэтажном административном здании. Происходит возгорание на седьмом этаже и на кровле здания. По состоянию на 22:00 площадь возгорания составляет около 300 кв. м», — говорится в заявлении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что на тушение пожара привлечено свыше 100 человек личного состава и 25 единиц техники.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели при пожаре женщины и её ребёнка на юго-западе столицы.