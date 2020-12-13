В Москве произошёл пожар в жилом доме

В центре Москвы произошло возгорание в жилом доме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в результате пожара есть погибший.

«По уточнённой информации, пострадавший в результате пожара умер во время оказания ему медицинской помощи. Площадь пожара составила порядка 150 кв. м, в данный момент он локализован», — сказал собеседник.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели при пожаре женщины и её ребёнка на юго-западе столицы.