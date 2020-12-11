СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после гибели при пожаре женщины и её ребёнка на юго-западе столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК России («Нарушение требований пожарной безопасности»)», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что погибли два человека — женщина и её малолетний ребёнок 2017 года рождения.

Ранее в столичном главке МЧС России сообщили, что в квартире на юго-западе Москвы произошёл пожар.