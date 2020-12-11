При пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-западе Москвы, сообщили в столичном главке МЧС России.

«Происходило возгорание одной из квартир на третьем этаже, личных вещей и мебели на площади четыре квадратных метра. В горящей квартире пострадали два человека (один из них ребёнок). По состоянию на 23:09, к сожалению, люди погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в закрытом на реконструкцию корпусе Московского международного онкологического центра произошёл пожар, погибли два человека.