Число жертв пожара в здании онкоцентра в Москве увеличилось до двух

Число жертв пожара в закрытом на реконструкцию корпусе Московского международного онкологического центра достигло двух. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб и ещё один серьёзно пострадал.

«Пострадавший скончался в карете скорой помощи», — приводит РИА Новости заявление.

В МЧС уточнили, что в ходе эвакуации спасены 27 рабочих.