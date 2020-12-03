Число жертв пожара в здании онкоцентра в Москве увеличилось до двух
Число жертв пожара в закрытом на реконструкцию корпусе Московского международного онкологического центра достигло двух. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.
- РИА Новости
Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб и ещё один серьёзно пострадал.
«Пострадавший скончался в карете скорой помощи», — приводит РИА Новости заявление.
В МЧС уточнили, что в ходе эвакуации спасены 27 рабочих.
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