В кабмине поддержали законопроект о числе президентских сроков

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект о праве нынешнего главы государства вновь претендовать на два президентских срока, передаёт РИА Новости.

Авторы инициативы — депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Согласно документу, положение Конституции, «ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, вносящей соответствующее ограничение».

Как отмечается, данное положение не исключает возможности для этого лица занимать высший государственный пост в течение сроков, допустимых указанным положением.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пока не принял решения, будет ли участвовать в выборах в 2024 году.