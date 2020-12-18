В Звёздном Городке началась вакцинация космонавтов от коронавируса

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Космонавты «Роскосмоса» начали вакцинироваться от коронавируса в Звёздном Городке. Об этом сообщили в госкорпорации.
В Звёздном Городке началась вакцинация космонавтов от коронавируса
  • Reuters

«Сегодня утром Олег Артемьев и Николай Чуб прибыли в медико-санитарную часть №2 (МСЧ №2) Звёздного Городка, находящуюся в ведении ФМБА России, для прохождения первого этапа вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», — заявили там.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации в поликлинике №68 сообщил, что с 21 декабря записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве смогут работники промышленности, транспорта и СМИ

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