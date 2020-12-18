Эксперт оценил законопроект об ограничении ввоза сигарет в Россию

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Гендиректор Евразийской ассоциации здоровья Андрей Головин прокомментировал принятый Госдумой законопроект, ограничивающий ввоз в Россию сигарет одним блоком из 200 штук, или же 250 г табака.
Эксперт оценил законопроект об ограничении ввоза сигарет в Россию
  • Pixabay

Как он отметил в беседе с Nation News, данная мера не затронет крупные незаконные поставки контрафактных сигарет.

«Такая мера будет мало способствовать усилению контроля, поскольку в первую очередь наверняка эти сигареты перевозили через границу по большей части для личного пользования. А основной контрафакт, если он происходит, то он производится в больших объёмах и приходит наверняка через другие каналы», — объяснил он.

Головин также отметил, что государству надо вести информационно-просветительскую политику среди граждан и снижать спрос на табак. По его словам, если люди сами откажутся от табакокурения, то и потребность в контрабанде отпадёт.

Ранее Госдума приняла закон о запрете перевозить более 200 сигарет.

В ноябре газета «Известия» опубликовала исследование, которое показало, что доля рынка нелегальных сигарет в России сократилась до 10,2% с начала года.

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