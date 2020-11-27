Исследование: доля рынка нелегальных сигарет в России сократилась до 10,2% с начала года
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Об этом сообщает газета «Известия».
Как выяснили эксперты, доля пачек с брендами отечественных производителей с подозрительным (поддельным) акцизом за III квартал составила менее 14%. При этом в ряде приграничных регионов, в первую очередь вдоль западной и юго-западной границ России, а также вдоль границы с Казахстаном, доля нелегальной продукции остаётся на уровне 25—32%.
Среди поставщиков незаконного товара лидируют страны ЕАЭС. Их доля за три месяца выросла на 8 п. п. — до 58%.
Из 15 городов-миллионников первое место по масштабу рынка нелегальной продукции занимает Ростов-на-Дону (25,1%).
Высокие показатели отмечены в Челябинске (19,3%), Новосибирске (18,7%) и Санкт-Петербурге (16,2%).
Наименьшие показатели зафиксированы в Нижнем Новгороде (1,3%), Казани (2,25%) и Москве (3,5%).
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT планы Минфина увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.