В Ялте и Феодосии построят новые больницы

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в Ялте и Феодосии построят новые больницы.
В Ялте и Феодосии построят новые больницы
  • РИА Новости

Как сообщает «Крыминформ», об этом он объявил во время открытия многопрофильного медицинского центра имени Семашко под Симферополем.

«Следующие места, где будут новые больницы, — одна в Феодосии, вторая в Ялте. Эти решения приняты, разрабатывается техническая документация, готовится обоснование», — сказал он.

Аксёнов добавил, что соответствующие решения приняты по поручению президента России Владимира Путина.

Как пишет газета «Известия», глава Крыма отметил, что под больницу в Феодосии было выделено 20 га земли, а под медучреждение в Ялте — более 15 га земли.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о завершении строительства дополнительного модуля в инфекционной больнице Севастополя.

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