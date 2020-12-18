В Крыму уволили главу Комитета по противодействию коррупции

Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил председателя республиканского Комитета по противодействию коррупции.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на соответствующий указ.

«Уволить Акшатина Александра Александровича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым 28 декабря 2020 года по соглашению сторон служебного контракта», – говорится в документе.

Уточняется, что свой пост Акшатин занимал с 25 сентября 2014 года.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь, замглавы Минстроя Татьяна Костарева отправлена в отставку.