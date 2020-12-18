В Крыму уволили главу Комитета по противодействию коррупции

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Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил председателя республиканского Комитета по противодействию коррупции.
В Крыму уволили главу Комитета по противодействию коррупции
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на соответствующий указ.

«Уволить Акшатина Александра Александровича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым 28 декабря 2020 года по соглашению сторон служебного контракта», – говорится в документе.

Уточняется, что свой пост Акшатин занимал с 25 сентября 2014 года.

Ранее сообщалось, что статс-секретарь, замглавы Минстроя Татьяна Костарева отправлена в отставку.

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