В Карелии возбудили дело из-за смертельного наезда трактора на ребёнка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя трактора, задавившего насмерть восьмилетнюю девочку в Карелии.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Отмечается, что мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 17 декабря в Костомукше подозреваемый, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе, при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и допустил наезд на ребёнка.

Проверка по факту трагедии продолжается.

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