В Карелии возбудили дело из-за смертельного наезда трактора на ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
Отмечается, что мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, 17 декабря в Костомукше подозреваемый, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе, при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и допустил наезд на ребёнка.
Проверка по факту трагедии продолжается.
Ранее «Реальное время» передавало, что в Нижнекамске в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли 23-летняя женщина и её трёхлетний сын.