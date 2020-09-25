Стали известны подробности смертельного ДТП в Нижнекамске

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В МВД рассказали подробности смертельной аварии в Нижнекамске, в результате которой погибли 23-летняя женщина и её трёхлетний сын.
Стали известны подробности смертельного ДТП в Нижнекамске
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом информирует «Реальное время».

По данным МВД, столкновение произошло около 9-10 на дороге «4А» в Нижнекамске. За рулём находился мужчина 1996 года рождения. По предварительной информации, водитель Lada Granta не уступил дорогу грузовику «ГАЗ» на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

«В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля: 23-летняя девушка и трёхлетний мальчик, сидевшие на задних пассажирских сидениях, погибли на месте», — говорится в сообщении.

Водитель госпитализирован с серьёзными травмами.

Сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства ДТП.

Ранее телеканал «360» сообщал о ДТП на трассе в Емельяновском​ районе под Красноярском, где столкнулись иномарка и погрузчик. Жертвами ДТП стали три человека, ещё четверо пострадали.

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