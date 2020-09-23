Под Красноярском в ДТП погибли три человека

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Вечером 22 сентября на трассе в Емельяновском​ районе под Красноярском столкнулись иномарка и погрузчик. Жертвами ДТП стали три человека, ещё четверо пострадали.
Под Красноярском в ДТП погибли три человека
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю.

Toyota Sprinter врезалась в погрузчик на спуске с Дрокинской​ горы в сторону​​ Красноярска. Трое находившихся в легковом автомобиле погибли. Их личности пока не установили. Ещё четверо пассажиров иномарки госпитализированы.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа, в том числе эксперты-криминалисты, и руководство регионального главка МВД и УГИБДД.

После ДТП движение на участке трассы ограничили.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре заведено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки, которую 19 сентября насмерть сбил на пешеходном переходе сотрудник полиции.

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