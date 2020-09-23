Под Красноярском в ДТП погибли три человека
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю.
Toyota Sprinter врезалась в погрузчик на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска. Трое находившихся в легковом автомобиле погибли. Их личности пока не установили. Ещё четверо пассажиров иномарки госпитализированы.
На месте ЧП работают следственно-оперативная группа, в том числе эксперты-криминалисты, и руководство регионального главка МВД и УГИБДД.
После ДТП движение на участке трассы ограничили.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре заведено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки, которую 19 сентября насмерть сбил на пешеходном переходе сотрудник полиции.