Под Красноярском в ДТП погибли три человека

Вечером 22 сентября на трассе в Емельяновском​ районе под Красноярском столкнулись иномарка и погрузчик. Жертвами ДТП стали три человека, ещё четверо пострадали.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю.

Toyota Sprinter врезалась в погрузчик на спуске с Дрокинской​ горы в сторону​​ Красноярска. Трое находившихся в легковом автомобиле погибли. Их личности пока не установили. Ещё четверо пассажиров иномарки госпитализированы.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа, в том числе эксперты-криминалисты, и руководство регионального главка МВД и УГИБДД.

После ДТП движение на участке трассы ограничили.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре заведено уголовное дело по факту гибели 16-летней девушки, которую 19 сентября насмерть сбил на пешеходном переходе сотрудник полиции.