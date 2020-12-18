Губернатор Нижегородской области рассказал о новогодних мероприятиях

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что коронавирус не помешает ежегодному новогоднему фестивалю «Горьковская ёлка». В этом году мероприятие стартует 25 декабря и пройдёт в новом формате.

Об этом сообщает newsnn.ru.

«Гостей фестиваля ждёт «Дорога новогоднего чуда» — безопасный и увлекательный формат празднования. Главной задачей при разработке концепции была безопасность людей: мы предусмотрели, чтобы жители не задерживались на одном месте и могли соблюдать социальную дистанцию. Прежде всего это рассчитано на формат семейной прогулки», — сообщил Глеб Никитин.

На площади Минина и Пожарского под защитным куполом нижегородцев будут ждать Дед Мороз и Снегурочка. Там установят интерактивные стенды, где аниматоры будут общаться с прохожими в видеоформате в прямом эфире.

Мероприятия будут проходить с 30 декабря до 10 января.

Как сообщали ранее «Невские новости», в Петербурге новогодняя ёлка для детей пройдёт в онлайн-формате.