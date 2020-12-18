Воробьёв рассказал о подготовке Подмосковья к вакцинации от COVID-19

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Более 90 пунктов вакцинации от коронавируса созданы в Московской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Воробьёв рассказал о подготовке Подмосковья к вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Мы подготовили 92 пункта, они оснащены всем необходимым, протоколы имеются. Вакцина начала регулярно поступать. Мы ждём увеличения количества доз. Пока что мы получаем по 5—7 тыс. в неделю», — сказал он. 

По его словам, это количество необходимо для того, чтобы «адаптировать систему» и «отточить электронную запись» на вакцинацию.

14 декабря в Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19. 

Как подчёркивал Воробьёв, власти не намерены заставлять жителей проходить вакцинацию.

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