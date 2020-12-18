Воробьёв рассказал о подготовке Подмосковья к вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
«Мы подготовили 92 пункта, они оснащены всем необходимым, протоколы имеются. Вакцина начала регулярно поступать. Мы ждём увеличения количества доз. Пока что мы получаем по 5—7 тыс. в неделю», — сказал он.
По его словам, это количество необходимо для того, чтобы «адаптировать систему» и «отточить электронную запись» на вакцинацию.
14 декабря в Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от COVID-19.
Как подчёркивал Воробьёв, власти не намерены заставлять жителей проходить вакцинацию.