В Подмосковье не будут принуждать жителей к вакцинации от коронавируса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти региона не намерены заставлять жителей проходить вакцинацию от коронавируса.
В Подмосковье не будут принуждать жителей к вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Мы никого насильно, ни одну приоритетную группу, не заставляем. Более того, если у врачей — а это приоритет номер 1, и учителя тоже приоритет номер 1, — есть желание, то они будут привиты в первую очередь», — приводит ТАСС слова Воробьёва.

Он добавил, что в приоритетную группу по вакцинации против коронавируса, помимо учителей и врачей, входят также сотрудники МФЦ.

«Кого-то загонять на прививку дубиной или чем-то мы, естественно, не имеем никакого права и ни в коем случае не будем», — добавил губернатор.

Также Воробьёв сообщил, что за прошлую неделю в регионе от коронавируса привились порядка 5 тыс. человек из группы повышенного риска.

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