В Подмосковье не будут принуждать жителей к вакцинации от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти региона не намерены заставлять жителей проходить вакцинацию от коронавируса.

«Мы никого насильно, ни одну приоритетную группу, не заставляем. Более того, если у врачей — а это приоритет номер 1, и учителя тоже приоритет номер 1, — есть желание, то они будут привиты в первую очередь», — приводит ТАСС слова Воробьёва.

Он добавил, что в приоритетную группу по вакцинации против коронавируса, помимо учителей и врачей, входят также сотрудники МФЦ.

«Кого-то загонять на прививку дубиной или чем-то мы, естественно, не имеем никакого права и ни в коем случае не будем», — добавил губернатор.

Также Воробьёв сообщил, что за прошлую неделю в регионе от коронавируса привились порядка 5 тыс. человек из группы повышенного риска.