Путин: Россия готова помочь странам СНГ в вакцинации населения

Россия готова помочь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса, заявил российский президент Владимир Путин.

«Конечно, мы готовы содействовать всем странам содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», — сказал российский лидер во время заседания Совета глав государств СНГ.

Также во время мероприятия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на следующей неделе в Казахстане будет запущено совместное с Россией производство вакцин.

На заседании о заинтересованности в получении российской вакцины заявил президент Киргизии Талант Мамытов.