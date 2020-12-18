Киргизия заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
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«Мы заинтересованы в получении российской вакцины от коронавируса», — цитирует его ТАСС.
Мамытов поздравил Россию и российского президента Владимира Путина со «своевременной разработкой нескольких вакцин от коронавируса», он выразил надежду на то, что в ближайшее время эти препараты станут доступны для жителей других государств.
Летом в Минздраве Киргизии сообщали, что страна будет готова приобретать российскую вакцину.