Киргизия заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил во время онлайн-заседания Совета глав государств — участников СНГ исполняющий обязанности президента республики Талант Мамытов.

«Мы заинтересованы в получении российской вакцины от коронавируса», — цитирует его ТАСС.

Мамытов поздравил Россию и российского президента Владимира Путина со «своевременной разработкой нескольких вакцин от коронавируса», он выразил надежду на то, что в ближайшее время эти препараты станут доступны для жителей других государств.

Летом в Минздраве Киргизии сообщали, что страна будет готова приобретать российскую вакцину.