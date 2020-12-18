Суд в Москве продлил арест сбившему пешеходов в центре Москвы рэперу

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Таганский суд Москвы продлил арест на два месяца рэперу Эльмину Гулиеву, обвиняемому в ДТП на Остоженке в центре Москвы в сентябре 2020 года.
Суд в Москве продлил арест сбившему пешеходов в центре Москвы рэперу
  • РИА Новости

«Гулиеву Э.Д. срок содержания под стражей продлён на два месяца, то есть до 21 февраля 2021 года», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

21 сентября 2020 года в центре Москвы автомобиль Infiniti под управлением Гулиева на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пострадали три человека.

По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев был в состоянии наркотического опьянения.

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