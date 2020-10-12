Мосгорсуд оставил в СИЗО сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера

Мосгорсуд признал законным арест рэпера Эльмина Гулиева, обвиняемого в ДТП на Остоженке в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС.

«Постановление Таганского районного суда от 23 сентября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Гулиеву Эльмину Джамилю Оглы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявила судья.

В ходе заседания защита обвиняемого просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. Сам Гулиев заявил о готовности оказать помощь пострадавшим.

«Я очень сильно виноват в том, что произошло. Очень хотел бы попросить прощения у пострадавших», — сказал он.

В сентябре Таганский суд Москвы арестовал Гулиева. Отмечалось, что он пробудет в СИЗО как минимум до 21 ноября.

21 сентября в центре Москвы Infiniti под управлением Гулиева на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пострадали три человека.

По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев был в состоянии наркотического опьянения.