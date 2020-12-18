Три страны с вылетами из России соответствуют критериям по COVID-19

Из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии эпидемиологическая обстановка соответствует критериям Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Всем критериям, по состоянию на 13 декабря, эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трёх критериев — в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах, одному из трёх — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали не выезжать за границу в условиях пандемии.

К тому же вице-премьер Татьяна Голикова призвала ограничить поездки в регионы и страны с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19.