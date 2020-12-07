Роспотребнадзор рассказал, как безопасно отпраздновать Новый год

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Роспотребнадзор рекомендует россиянам не посещать новогодние мероприятия, проходящие в закрытых помещениях и не выезжать за границу в условиях пандемии.
Роспотребнадзор рассказал, как безопасно отпраздновать Новый год
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

В частности, ведомство не советует ходить на корпоративы в закрытых пространствах. Также рекомендуется воздержаться от поездок за границу.

Как считают специалисты, праздник лучше провести дома, в кругу семьи или на свежем воздухе на даче.

«Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники в кругу семьи и свести к минимуму контакты с другими людьми.

Такую же рекомендацию дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что «если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо».

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