Роспотребнадзор рассказал, как безопасно отпраздновать Новый год

Роспотребнадзор рекомендует россиянам не посещать новогодние мероприятия, проходящие в закрытых помещениях и не выезжать за границу в условиях пандемии.

В частности, ведомство не советует ходить на корпоративы в закрытых пространствах. Также рекомендуется воздержаться от поездок за границу.

Как считают специалисты, праздник лучше провести дома, в кругу семьи или на свежем воздухе на даче.

«Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники в кругу семьи и свести к минимуму контакты с другими людьми.

Такую же рекомендацию дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что «если есть возможность уехать на дачу, за город, это будет очень хорошо».