Медики из Уфы прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19

Специалисты из Уфимского государственного медицинского университета прибыли на Камчатку для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил врио министра здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.

«Медики прилетели в Камчатский край из Уфимского государственного медицинского университета. В числе прибывших врачи-реаниматологи и медицинские сестры, специализация которых связана с помощью больным, находящимся на стационарном лечении, а также медсестры-анестезисты. Они окажут неоценимую помощь нашему краю в борьбе с пандемией», — заявил Кузьмин.

Он уточнил, что медицинские сотрудники приступили к работе «практически сразу после прилёта на Камчатку».

Ранее сообщалось, что военные медики совместно с гражданскими специалистами помогли 1,5 тыс. жителей Курганской области с коронавирусом.