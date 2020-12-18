Медики из Уфы прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19

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Специалисты из Уфимского государственного медицинского университета прибыли на Камчатку для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил врио министра здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин.
Медики из Уфы прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с COVID-19
  • Reuters

«Медики прилетели в Камчатский край из Уфимского государственного медицинского университета. В числе прибывших врачи-реаниматологи и медицинские сестры, специализация которых связана с помощью больным, находящимся на стационарном лечении, а также медсестры-анестезисты. Они окажут неоценимую помощь нашему краю в борьбе с пандемией», — заявил Кузьмин.

Он уточнил, что медицинские сотрудники приступили к работе «практически сразу после прилёта на Камчатку».

Ранее сообщалось, что военные медики совместно с гражданскими специалистами помогли 1,5 тыс. жителей Курганской области с коронавирусом.

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