Врач из Алакуртти назвала хамством содержание письма Путину о ней

Короткая ссылка
Врач из села Алакуртти Татьяна Яковлева, о которой было упомянуто во время пресс-конференции президента России Владимира Путина, прокомментировала письмо жителя Мурманской области, который пожаловался на её компетенции фразой «с трудом может отличить геморрой от ангины».
Врач из Алакуртти назвала хамством содержание письма Путину о ней
  • kremlin.ru

Во время пресс-конференции президент зачитал письмо от жителя Мурманской области, который рассказал о том, что в селе в амбулатории сидит один врач общей практики. По его словам, это «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины».

Путин призвал относиться к труду врача с уважением хотя бы за то, что она находится на своём посту.

«Если это действительно так, если у вас бабушка 86 лет работает фельдшером, она явно ветеран труда, это говорит о том, что к ней нужно относиться с особым уважением, хочу подчеркнуть, что именно так и должно быть», — сказал глава государства.

Как пишет «Газета.ru», сама врач — Татьяна Яковлева — высказала желание «посмотреть в глаза человеку», написавшему такое письмо, и пригрозила уволиться.

«Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку, и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или всё закроется. Просто наплевать», — сказала она изданию.

По словам врача, ей приходится «бегать между двумя этажами» и по очереди осматривать людей в разных кабинетах.

«У меня приёмы разные: может быть 25—30 человек за день, может быть 50 с лишним человек. Если были бы люди, у нас были бы укомплектованы Кандалакша, Мурманск. Специально сюда никто не едет», — добавила она.

При этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Instagram уточнил, что женщине 66 лет, а не 86, как было сказано в обращении к президенту, «и уж точно этот медицинский работник отличает геморрой от ангины».

Глава региона добавил, что в больнице в Алакуртти есть два педиатра, стоматолог и лаборант.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить