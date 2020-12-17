Врач из Алакуртти назвала хамством содержание письма Путину о ней

Врач из села Алакуртти Татьяна Яковлева, о которой было упомянуто во время пресс-конференции президента России Владимира Путина, прокомментировала письмо жителя Мурманской области, который пожаловался на её компетенции фразой «с трудом может отличить геморрой от ангины».

Во время пресс-конференции президент зачитал письмо от жителя Мурманской области, который рассказал о том, что в селе в амбулатории сидит один врач общей практики. По его словам, это «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины».

Путин призвал относиться к труду врача с уважением хотя бы за то, что она находится на своём посту.

«Если это действительно так, если у вас бабушка 86 лет работает фельдшером, она явно ветеран труда, это говорит о том, что к ней нужно относиться с особым уважением, хочу подчеркнуть, что именно так и должно быть», — сказал глава государства.

Как пишет «Газета.ru», сама врач — Татьяна Яковлева — высказала желание «посмотреть в глаза человеку», написавшему такое письмо, и пригрозила уволиться.

«Мне очень хочется посмотреть в глаза этому человеку, и у меня желание положить заявление на стол сейчас. У меня 40 лет стажа, это хамство. Я в здравом уме и памяти. Собираюсь уходить, и мне наплевать, будет кто-то здесь работать или всё закроется. Просто наплевать», — сказала она изданию.

По словам врача, ей приходится «бегать между двумя этажами» и по очереди осматривать людей в разных кабинетах.

«У меня приёмы разные: может быть 25—30 человек за день, может быть 50 с лишним человек. Если были бы люди, у нас были бы укомплектованы Кандалакша, Мурманск. Специально сюда никто не едет», — добавила она.

При этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Instagram уточнил, что женщине 66 лет, а не 86, как было сказано в обращении к президенту, «и уж точно этот медицинский работник отличает геморрой от ангины».

Глава региона добавил, что в больнице в Алакуртти есть два педиатра, стоматолог и лаборант.