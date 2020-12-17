Путин прокомментировал санкции против Кадырова

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции прокомментировал введение западными странами санкций в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны, поэтому это одна из целей для оппонентов из-за рубежа», — заявил Путин.

Президент отметил, что здесь нет ничего особенного или необычного. По словам Путина, Кадыров относится к этому философски.

«У меня некоторые мои близкие связи — друзья или, можно сказать, соратники, сотрудники — даже обижаются на наших партнёров, если против них нет никаких санкций. Говорят: как же так, это как-то унизительно, заставляет задуматься, что же мы такое сделали, что против нас специально не вводят санкции», — сказал российский лидер.

По словам президента, ничего страшного в санкциях нет, поскольку Россия является самодостаточной страной.

Также он отметил, что Чечня развивается достаточно быстро.

Ранее Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

В июле госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео сообщил, что Госдеп внёс Кадырова в чёрный список.