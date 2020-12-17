Путин прокомментировал санкции против Кадырова

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции прокомментировал введение западными странами санкций в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Рамзан Ахматович защищает интересы не только Чечни и чеченского народа, но и всей страны, поэтому это одна из целей для оппонентов из-за рубежа», — заявил Путин.

Президент отметил, что здесь нет ничего особенного или необычного. По словам Путина, Кадыров относится к этому философски.

«У меня некоторые мои близкие связи — друзья или, можно сказать, соратники, сотрудники — даже обижаются на наших партнёров, если против них нет никаких санкций. Говорят: как же так, это как-то унизительно, заставляет задуматься, что же мы такое сделали, что против нас специально не вводят санкции», — сказал российский лидер.

По словам президента, ничего страшного в санкциях нет, поскольку Россия является самодостаточной страной.

Также он отметил, что Чечня развивается достаточно быстро.

Ранее Минфин США внёс в санкционный лист в рамках глобального акта Магнитского футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.

В июле госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео сообщил, что Госдеп внёс Кадырова в чёрный список.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить