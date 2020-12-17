СК проверяет данные о ситуации с лекарствами от COVID-19 в Рязанской области

Исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Ольга Суркова заявила, что следователи проверяют данные о недоступности бесплатных лекарств от коронавируса в Рязанской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Все обстоятельства выясняются по поводу этого жителя и по поводу обеспечения лекарствами. Приняты меры по организации проверки, мы подключимся», — сказала Суркова.

Отмечается, что ранее в ходе ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина житель Рязанской области Владимир Коршунов пожаловался, что все его знакомые с подтверждённым диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин продлил получение бесплатных лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дому.