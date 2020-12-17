В Общественной палате прокомментировали ситуацию с тарифами ЖКХ

Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Артём Кирьянов прокомментировал ситуацию с тарифами ЖКХ.

Как передаёт ОТР, в каждом регионе рост тарифов будет разный, но в среднем по стране платежи вырастут на 4%.

«Принято считать, что тарифы должны расти около показателей инфляции. Но специалисты в сфере ЖКХ понимают, что любой рост на размер инфляции всё равно меньше, чем реальный рост по тем вещам, которые есть в ЖКХ. Если бы мы оплачивали в том объёме, в котором надо, то тогда бы у нас тарифы росли на 15% в год примерно», — заявил Кирьянов.

По последним данным, задолженность физлиц за услуги ЖКХ оценивается примерно в 1 трлн рублей.

Ранее эксперты сообщили, что в 2021 году в России ожидается повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, в том числе электроэнергию, водоснабжение и газ.