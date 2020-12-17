В Общественной палате прокомментировали ситуацию с тарифами ЖКХ

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Артём Кирьянов прокомментировал ситуацию с тарифами ЖКХ.
В Общественной палате прокомментировали ситуацию с тарифами ЖКХ
  • РИА Новости

Как передаёт ОТР, в каждом регионе рост тарифов будет разный, но в среднем по стране платежи вырастут на 4%.

«Принято считать, что тарифы должны расти около показателей инфляции. Но специалисты в сфере ЖКХ понимают, что любой рост на размер инфляции всё равно меньше, чем реальный рост по тем вещам, которые есть в ЖКХ. Если бы мы оплачивали в том объёме, в котором надо, то тогда бы у нас тарифы росли на 15% в год примерно», — заявил Кирьянов.

По последним данным, задолженность физлиц за услуги ЖКХ оценивается примерно в 1 трлн рублей.

Ранее эксперты сообщили, что в 2021 году в России ожидается повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, в том числе электроэнергию, водоснабжение и газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить