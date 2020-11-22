Россиян предупредили о возможном росте цен на услуги ЖКХ
- РИА Новости
По словам директора Организации народного контроля Натальи Чернышёвой, с 1 июля тарифы вырастут примерно на 4—6%.
«Что касается повышения тарифов с 1 июля 2021 года, то оно обычно бывает в среднем на 4—6% в зависимости от регионов», — заявила Чернышёва.
По её словам, также с 1 января будет прекращён мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.
Как заявил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко, с января 2021 года будут проиндексированы тарифы на газ — в среднем на 3%.
«Тарифы на электроэнергию проиндексируют в июле на 4%, также с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на вывоз мусора (на 4%)», — сказал он.
Минко добавил, что в среднем стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения увеличится на 4%.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с НСН прокомментировал предложение о полной компенсации платы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека.