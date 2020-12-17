Путин прокомментировал информационные вбросы о нём

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал появляющиеся в СМИ информационные вбросы о нём и членах его семьи.

«По поводу того, что эти вбросы имеют место, собственно, ничего удивительного нет — они всегда имели место и всегда будут иметь место. Это такое информационное противоборство происходит», — заявил Путин.

Президент напомнил, что такие вбросы были и раньше, в том числе во время тяжёлых событий на Кавказе и борьбы с международным терроризмом.

Он рассказал, в каком виде его представляли в международной и российской прессе.

«Там как только меня, с какими клыками тогда не рисовали, я это всё хорошо помню, но всегда исхожу из того, что я должен делать то, что считаю нужным для нашей страны, а не для того, чтобы выглядеть красиво для кого-то там за бугром», — сказал глава государства.

По его словам, появившийся материал, касающийся его близких, читать невозможно.

«Я его полистал, поскольку он меня касается, но там такая компиляция — всё навалено в одну кучу, я так до конца и не дочитал», — заявил президент.

Также Путин оценил ситуацию с политическими партиями в России.