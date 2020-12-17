Путин оценил ситуацию с политическими партиями в стране

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с политическими партиями в стране.
Путин оценил ситуацию с политическими партиями в стране
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

По его словам, решение о том, останутся ли в России старые политические партии-тяжеловесы, принимают граждане страны.

«По поводу новых партий, не пора ли старым политическим тяжеловесам уступить своё место. Это решают не новые партии, не политические тяжеловесы в виде традиционных партий — это решают граждане. Это решают избиратели. Они принимают решения на выборах, кого поддержать», — сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Он отметил, что российская политическая система развивается, это даёт возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие в общенациональных избирательных кампаниях.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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