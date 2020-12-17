Суд признал законным арест подозреваемого в госизмене учёного Губанова

Короткая ссылка
Мосгорсуд признал законным решение об аресте подозреваемого в госизмене учёного-физика Анатолия Губанова.
Суд признал законным арест подозреваемого в госизмене учёного Губанова
  • ©ЦАГИ

«Мосгорсуд признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции в отношении Губанова и оставил его без изменения, а жалобу защиты Губанова — без удовлетворения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее защита Губанова заявила о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда об аресте учёного.

О заключении Губанова под арест в Москве стало известно 3 декабря, его подозревают в государственной измене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить