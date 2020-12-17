Суд признал законным арест подозреваемого в госизмене учёного Губанова
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«Мосгорсуд признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции в отношении Губанова и оставил его без изменения, а жалобу защиты Губанова — без удовлетворения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Ранее защита Губанова заявила о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда об аресте учёного.
О заключении Губанова под арест в Москве стало известно 3 декабря, его подозревают в государственной измене.