Суд признал законным арест подозреваемого в госизмене учёного Губанова

Мосгорсуд признал законным решение об аресте подозреваемого в госизмене учёного-физика Анатолия Губанова.

«Мосгорсуд признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции в отношении Губанова и оставил его без изменения, а жалобу защиты Губанова — без удовлетворения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее защита Губанова заявила о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда об аресте учёного.

О заключении Губанова под арест в Москве стало известно 3 декабря, его подозревают в государственной измене.